De massaclaim onder aanvoering van The Privacy Collective, een Nederlandse stichting die optreedt tegen schending van privacyrechten, tegen de Amerikaanse techbedrijven Oracle en Salesforce is woensdag door de rechtbank Amsterdam als niet-ontvankelijk verklaard. De rechter brengt daarom geen oordeel uit.

The Privacy Collective startte de massaclaim tegen Oracle en Salesforce in augustus 2020. Het collectief zei dat de bedrijven de privacy van tien miljoen Nederlandse internetgebruikers hadden geschonden.

De techconcerns zouden veel informatie van mensen hebben verzameld om persoonlijke profielen van gebruikers samen te stellen. Vervolgens zouden de profielen worden doorverkocht aan bedrijven, zodat die gericht aan gebruikers kunnen adverteren.

Omdat de bedrijven hiermee de Europese privacywet zouden schenden, probeerde The Privacy Collective een schadevergoeding van 11 miljard euro te vorderen.

Internetgebruikers konden hun steun aan de claim betuigen met een klik op een duimicoontje. Op die manier werden 75.000 likes verzameld. Maar de rechtbank van Amsterdam oordeelt dat de claimstichting hiermee niet kan aantonen dat het voldoende representatief is voor de groep belanghebbenden. Ook is niet vast te stellen dat de mensen die op het duimpje hebben geklikt ook daadwerkelijk zijn benadeeld.

Geen nieuwe kans voor massaclaim

The Privacy Collective heeft daarnaast geen contactgegevens van de belanghebbenden geregistreerd. Daardoor kon het collectief geen contact met hen houden, iets wat volgens de wet wel moet.

De rechtbank biedt The Privacy Collective geen mogelijkheid om de gebreken te herstellen. Wegens een gebrek aan representativiteit is de zaak als niet-ontvankelijk bestempeld. De massaclaim is dan ook gestrand voordat de zaak inhoudelijk kon worden behandeld.

Overigens lieten Salesforce en Oracle in 2020 weten dat de claim "ongegrond en misleidend" is.