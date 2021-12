China heeft een klacht ingediend bij de Verenigde Naties. Het Chinese ruimtestation Tiangong zou de afgelopen twee jaar twee keer hebben moeten uitwijken om een botsing met een Starlink-satelliet te voorkomen.

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten. Daarmee wil het bedrijf betalende klanten van over de hele wereld van snel internet voorzien. In totaal zijn nu ongeveer tweeduizend satellieten in een baan om de aarde gebracht.

Het ging voor het eerst mis op 1 juli 2020, blijkt uit de klacht die onlangs werd gepubliceerd. De satelliet vloog op 382 kilometer hoogte in een baan om de aarde, terwijl de Tianhe-kernmodule van het ruimtestation dat op 390 kilometer hoogte deed. Volgens de Chinese autoriteiten moest de kernmodule uitwijken om een botsing te voorkomen.

De tweede keer dat er problemen ontstonden was op 21 oktober 2021. Toen zou een satelliet plotseling van baan zijn veranderd, zonder dat duidelijk was waar deze naar op weg was. Tianhe en de satelliet zouden die dag op ongeveer dezelfde hoogte hebben gevlogen.

China heeft de secretaris-generaal van de VN verzocht landen te herinneren aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot activiteiten in de ruimte. De autoriteiten hebben niet precies gezegd wat voor maatregelen ze verder zouden willen zien. SpaceX heeft voor zover bekend nog niet op de klacht gereageerd.