Samsung heeft dinsdag een slimme gitaar getoond, meldt Engadget. Het muziekinstrument kan worden gekoppeld aan een app, waardoor het makkelijker moet worden om samen muziek te maken of gitaar te leren spelen.

De Zuid-Koreaanse fabrikant toonde het instrument in aanloop naar techbeurs CES, die begin januari plaatsvindt. De zogenoemde ZamStar bestaat uit de aangepaste gitaar ZamString en een app.

Het idee is dat gebruikers gitaar spelen, daar effecten aan kunnen toevoegen en deze vervolgens synchroniseren met andere muzikanten over de hele wereld. Beginners kunnen ook nummers invoeren in de app. De gitaar bevat lampjes die dan oplichten, zodat zij weten waar ze hun vingers moeten plaatsen.

Nieuw is het idee van de oplichtende lampjes niet, maar het lijkt wel de eerste gitaar te zijn waarbij die worden gecombineerd met de mogelijkheid om samen gitaar te kunnen spelen. Of de gitaar daadwerkelijk op de markt wordt gebracht en hoeveel het instrument dan gaat kosten, is niet duidelijk.