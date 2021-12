Het afgelopen jaar werden er meer dan 100 miljoen Tikkies verstuurd. Dat is een nieuw record, meldde ABN AMRO dinsdag.

Volgens de bank achter de app ging het bij elkaar opgeteld om een bedrag van ruim 4,2 miljard euro. Dat is ongeveer 800 miljoen euro meer dan in 2020. Toen was ook al sprake van een record.

Tikkie is een dienst voor betaalverzoeken via WhatsApp, Messenger, sms of per QR-code. Sinds de oprichting van de dienst, ongeveer 5,5 jaar terug, is er alles bij elkaar al voor ruim 11 miljard euro aan Tikkies betaald.

Afgelopen jaar groeide het bedrag aan zakelijk betaalde Tikkies met 70 procent naar 400 miljoen euro. Inmiddels gebruiken circa 20.000 bedrijven de app. Toch worden Tikkies nog steeds het meeste verstuurd om eten en boodschappen te verrekenen.

De dag met de meeste Tikkies was dit jaar maandag 28 juni, met bijna 471.000 stuks. Ook de vrijdag daarvoor was het erg druk. Mogelijk hangt dat samen met versoepelingen van de coronamaatregelen die in dit weekend werden doorgevoerd. Daarbij speelde het Nederlands elftal op 27 juni een belangrijke voetbalwedstrijd.