Telefoonmaker Xiaomi heeft dinsdag de nieuwe Xiaomi 12-serie gepresenteerd in China. De reguliere Xiaomi 12 heeft een kleiner scherm dan zijn voorganger, zodat hij beter met één hand te bedienen is. Het toestel is verder voorzien van verbeterde camera's en de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1-processor.

In totaal werden er drie versies aangekondigd. De Xiaomi 12, de Xiaomi 12 Pro en de Xiaomi 12X. Vooralsnog verschijnen ze alleen nog in China, maar eerdere modellen kwamen later ook uit in Europa.

De Xiaomi 12 heeft een scherm van 6,3 inch en is daarmee een stuk kleiner dan zijn voorganger. De Xiaomi 11 had een scherm van 6,8 inch. Het oledscherm van de Xiaomi kan 12 tot 120 keer per seconde verversen voor soepel ogend beeld. Ook Android-toptoestellen van concurrenten kunnen dat inmiddels.

De Xiaomi 12 Pro ondersteunt die ververssnelheid ook, maar heeft een groter scherm van 6,7 inch. Verder werkt de Pro-versie met snelladen tot 120 watt. De normale versie laadt ongeveer de helft zo snel op.

Verschillen in camera's

De belangrijkste verschillen zitten naast het schermformaat en het snelladen in de camera's. De Xiaomi 12 Pro heeft een standaardlens (50 megapixel), groothoeklens (50 megapixel) en een telelens (50 megapixel) voor twee keer inzoomen.

De Xiaomi 12 heeft een standaardlens (50 megapixel), een groothoeklens (13 megapixel) en een telelens voor twee keer zoomen (50 megapixel). Ook de sensoren van de standaardlens verschillen. Die van de 12 Pro is groter en vangt zodoende iets meer licht.

Xiaomi brengt ook nog een Xiaomi 12X uit. Dat is een iets minder krachtige versie van de Xiaomi 12. Waar de toptoestellen een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor hebben, krijgt de 12X een Snapdragon 870-chip. Ook kan die niet draadloos worden opgeladen. Wel heeft de 12X dezelfde camera's als de Xiaomi 12.

Op het moment zijn alleen nog Chinese prijzen voor de telefoons bekend. De Xiaomi 12 kost omgerekend 510 euro voor het model met 8 GB werkgeheugen en 128 GB aan opslag. De Xiaomi 12 Pro kost omgerekend 650 euro en de 12X kost 445 euro.