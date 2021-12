Amazon heeft zijn stemassistent Alexa geüpdatet nadat die een tienjarig meisje een levensgevaarlijke opdracht had gegeven, schrijft BBC News. "Steek een telefoonlader half in het stopcontact en houd dan een munt tegen de uitstekende pinnen", zei de speaker.

De moeder van het meisje zegt dat zij samen met haar dochter opdrachten aan het doen was. "Dingen zoals liggen en omdraaien terwijl je een schoen op je voet houdt", schrijft ze op Twitter. "Dat was een opdracht van een gymleraar op YouTube. Toen zocht ze iets anders om te doen."

Nadat ze een Amazon Echo-speaker om een nieuwe opdracht had gevraagd, kwam de spraakassistent met de gevaarlijke uitdaging. De speaker had die opdracht "gevonden op het web". Voordat de dochter überhaupt iets kon doen, greep de moeder in.

De opdracht staat bekend als 'the penny challenge' en dook ongeveer een jaar geleden op op socialemediaplatforms als TikTok. Het is zeer gevaarlijk om de opdracht uit te voeren, doordat het muntje elektriciteit geleidt. Dat kan leiden tot schokken, brand en andere schade.

Amazon zegt tegen BBC News dat Alexa van een update is voorzien, zodat de spraakassistent gebruikers dit soort dingen voortaan niet meer aanraadt. "Alexa is ontworpen om klanten accurate, relevante en behulpzame informatie te bieden", zegt het bedrijf. "Zodra we op de hoogte waren van deze fout, hebben we direct actie ondernomen."