Slachtoffers van datingfraude in Nederland verliezen gemiddeld 30.000 euro, meldt het AD dinsdag op basis van cijfers van de Fraudehelpdesk. Dat bedrag is een stuk hoger dan vorig jaar.

Er kwamen dit jaar 544 meldingen over datingfraude binnen; 218 mensen werden voor bijna 7 miljoen euro opgelicht. Gemiddeld waren deze slachtoffers 30.000 euro kwijt. In voorgaande jaren lag dat bedrag een stuk lager. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om gemiddeld 17.000 euro, al waren dat wel cijfers over de eerste tien maanden van het jaar.

Bij datingfraude neemt een oplichter de identiteit van een ideale partner aan om nietsvermoedende online daters op te lichten. Vroeg of laat vraagt de oplichter om geld. Dit bedrag ziet het slachtoffer echter nooit meer terug.

Volgens de Fraudehelpdesk gaan oplichters op datingsites steeds geraffineerder te werk. Zo gebruiken ze deepfakefilmpjes en prijzen ze nepbeleggingen aan.

Bij twijfel is het verstandig om bijvoorbeeld via Google Reverse Image Search te controleren of profielfoto's en toegestuurde foto's nog ergens anders op het internet voorkomen.