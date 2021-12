Door een probleem met Windows 11 worden kleuren op sommige beeldschermen mogelijk niet op de juiste manier getoond, zo bevestigt Microsoft. Het bedrijf werkt aan een oplossing, maar die wordt niet eerder dan eind januari verwacht.

De problemen kunnen zich voordoen op schermen met ondersteuning voor HDR (high dynamic range). "Sommige beeldbewerkingsprogramma's laten kleuren mogelijk niet correct zien op HDR-schermen", schrijft Microsoft. "Dit gebeurt vaak bij witte kleuren, die dan als fel geel of een andere kleur worden getoond."

Hoe groot het probleem is, is niet bekend. Volgens Microsoft hebben niet alle schermen er last van. Ook niet alle beeldbewerkingsprogramma's zijn getroffen door de fout.

Microsoft zegt aan een oplossing te werken. Die zal eind januari worden uitgebracht. Voor mensen die problemen ondervinden met de kleurweergave is een hulppagina met tips in het leven geroepen.