Nederlandse providers mogen dan sinds vorig jaar 5G-internet aanbieden, erg veel is er nog niet van te merken. Als het meezit wordt het mobiele internet pas volgend jaar écht veel sneller.

Er wordt al jaren uitgekeken naar de komst van 5G, de nieuwe standaard voor mobiel internet. Technologie in telecommasten moet uiteindelijk leiden tot razendsnelle verbindingen. Daarmee laden webpagina's bijvoorbeeld sneller en download je vliegensvlug grote bestanden zoals films.

In 2020 maakten Nederlandse providers de eerste versie van hun 5G-internet beschikbaar. Vodafone had in april 2020 de primeur, enkele maanden later volgden KPN en T-Mobile.

Toch is het huidige 5G nog niet significant sneller dan het 4G-netwerk. Dat komt doordat de zogenoemde frequentieband die daarvoor nodig is - de 3,5GHz-band - pas in 2022 wordt geveild voor Nederlandse telecomaanbieders. Het 5G van nu werkt met de frequenties 700 MHz, 1.400 MHz en 2.100 MHz, maar die kunnen de snelheden niet enorm opvoeren.

Eerst een oplossing voor Friese satellieten

De veiling werd al een aantal keer uitgesteld, omdat de 3,5GHz-band op dit moment nog wordt gebruikt door het satellietbedrijf Inmarsat. Dat bedrijf heeft ontvangstschotels in het Friese Burum staan, waarmee het voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht verzorgt.

Om de frequentieband vrij te maken voor 5G, moet eerst een oplossing worden bedacht voor Inmarsat. Een commissie brengt daarover in het eerste kwartaal van 2022 haar advies uit.

Ook moet er een wijziging komen in het zogeheten Nationaal Frequentieplan. Dat aangepaste plan, waarin alle belangen rondom de 5G-frequentieveiling gewaarborgd moeten worden, treedt naar verwachting op 1 oktober in werking. Pas daarna kan de veiling voor providers plaatsvinden.

Voorlopig nog geen supersnel internet

Om uiteindelijk van 5G gebruik te kunnen maken, hebben mensen apparaten nodig die met het netwerk overweg kunnen. De meeste nieuwe telefoons - zeker die in het duurdere segment - zijn daar al klaar voor.

Van de Nederlanders die nu al een 5G-telefoon bezitten, maakt op dit moment 45 procent daadwerkelijk gebruik van het netwerk. Dat blijkt uit cijfers van snelheidstester Ookla. Alleen in de Verenigde Staten ligt dat percentage hoger (49 procent). Overigens verwacht de brancheorganisatie voor de mobiele industrie GSMA dat een op de vijf mobiele dataverbindingen in 2025 via 5G verloopt.

Het is nog niet bekend wanneer de veiling voor de 3,5Ghz-frequentieband precies van start moet gaan. Ook is onduidelijk hoelang het proces van de veiling duurt. Als het flink tegenzit, zal het nog wel even duren voordat Nederlanders van écht snel 5G gebruik kunnen maken. Eerder dan 2023 lijkt in elk geval wel erg optimistisch.