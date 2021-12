LG Display heeft zondag een nieuwe transparante televisie gepresenteerd. Het apparaat bestaat uit twee doorzichtige oledpanelen van 55 inch die boven elkaar zijn gemonteerd, meldt The Verge.

Het apparaat heeft aan de bovenkant een plank die aan de muur moet worden bevestigd. Beide schermen zijn voor ongeveer 40 procent doorzichtig. De televisie zou daardoor minder opvallen in het interieur.

Op het bovenste scherm kan een tv-programma worden afgespeeld, terwijl het onderste scherm geschikt is voor het weergeven van weerberichten of nieuws. Ook kan op het bovenste scherm permanent kunst worden afgebeeld. Een zogenoemde Always on Display-modus zorgt ervoor dat het scherm altijd aan kan blijven staan.

LG Display presenteerde de televisie in de aanloop naar techbeurs CES, die volgende week plaatsvindt in Las Vegas. Het is niet bekend of het apparaat daadwerkelijk op de markt wordt gebracht en hoeveel het dan zal gaan kosten.