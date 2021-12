Een Russische rechtbank heeft Google een boete van 7,2 miljard roebel (zo'n 87 miljoen euro) opgelegd. Het techbedrijf kreeg de boete omdat het door Rusland illegaal bevonden berichten niet verwijderde.

De boete vormt ruim 8 procent van de omzet die Google in 2020 in Rusland behaalde. Google laat in een reactie weten de uitspraak eerst te bestuderen voordat het een besluit neemt over verdere stappen.

Overigens werd ook Meta vrijdag beboet, voor omgerekend 24 miljoen euro. Volgens de Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor werden illegale berichten op Facebook en Instagram ook niet verwijderd.

Bij Meta ging het om 2.000 berichten die de Russische regels overtraden, bij Google om 2.600 berichten. Wat er precies in die berichten stond, is niet bekend.

Rusland kijkt met name sinds dit jaar kritischer naar content die via grote techbedrijven op het internet wordt geplaatst. Zo kregen Google en Facebook al vaker lagere boetes opgelegd in het land.

Critici zeggen dat Rusland op deze manier strengere controle wil uitoefenen op het internet. Dat zou volgens hen de vrijheid van individuen en bedrijven bedreigen.