Er staat weer van alles op de ruimteagenda in 2022. Zo lanceert NASA de eerste vlucht van het Artemis-programma, waarmee uiteindelijk weer mensen op de maan moeten landen. Verder gaat Tom Cruise (als alles doorgaat) naar de ruimte en worden de eerste beelden van de gelanceerde James Webb-telescoop verwacht.

Maanprogramma van NASA van start

NASA had aanvankelijk plannen om in november 2021 de eerste Artemis-missie te lanceren, maar de vlucht van Artemis I werd meermaals uitgesteld en staat inmiddels gepland voor de lente van 2022. Artemis is de officiële opvolger van het Apollo-programma uit de jaren zestig en zeventig, waarmee mensen voor het eerst naar de maan gingen.

Met de lancering moet een onbemande Orion-capsule in een baan rond de maan worden gebracht. Dat gebeurt met de bijna 100 meter hoge Space Launch System (SLS), de grootste en krachtigste raket van NASA tot nu toe. Artemis I wordt ook de eerste vlucht van deze raket. De missie moet drie weken duren. De bedoeling is dat met Artemis I vooral de veiligheid van de vlucht wordt getest.

Veel vluchten van gloednieuwe Starship van SpaceX

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk hoopt in januari of februari 2022 zijn Starship te lanceren. De raket is 118 meter hoog en het is de bedoeling dat hij uiteindelijk naar Mars zal vliegen om daar mensen en voorraden af te zetten.

De raket bestaat uit twee delen. Het bovenste deel heet Starship (het passagiers- en cargogedeelte) en daaronder bevindt zich de Super Heavy (de stuwraket, een bundeling van 29 Raptor-raketmotoren). Het bovenste deel heeft ook nog eens zes raketmotoren.

Er zullen eerst testvluchten plaatsvinden. SpaceX zal proberen om Starship in een baan rond de aarde te krijgen, maar de kans is klein dat dat lukt, zei Musk eerder.

Uit een recente mail van Musk bleek wel dat 2022 een spannend jaar wordt voor SpaceX, want de productie van Raptor-motoren zou flink achterlopen. Musk zegt dat zijn bedrijf volgend jaar elke twee weken een Starship moet lanceren om het bedrijf financieel gezond te houden.

Tom Cruise naar International Space Station

In 2021 gingen verschillende miljardairs naar de rand van de ruimte, maar er ging ook een Russische filmploeg (regisseur en actrice) naar het International Space Station (ISS). Daar namen zij scènes op voor een film.

Ook Cruise is dat van plan. Eigenlijk zou de Mission Impossible-acteur dit jaar al naar het ruimtestation gaan, maar de vlucht werd uitgesteld tot begin 2022. Een specifieke datum is nog niet bekend.

Eerste beelden van de James Webb-ruimtetelescoop

De James Webb-ruimtetelescoop is na tientallen jaren gelanceerd, maar de komende maanden worden nog spannend. Zo duurt het een maand om de telescoop naar zijn bestemming te brengen.

Als de telescoop op zijn plek is aangekomen, duurt het nog vijf maanden voordat hij werkt. Eerst moet de telescoop nog afkoelen om de infraroodcamera te kunnen gebruiken. Daarna worden de achttien spiegels zo bewogen dat ze als één spiegel van 6,5 meter breed werken. Pas halverwege 2022 krijgen we de eerste foto's te zien.