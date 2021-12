De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Apple opgedragen de voorwaarden voor betaalsystemen voor datingappaanbieders aan te passen. De appmakers kunnen nu niet zelf bepalen via welk betaalsysteem gebruikers kunnen betalen en dat moet volgens de toezichthouder anders.

Volgens de ACM zijn de huidige regels van Apples App Store onredelijk. "Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apples App Store en Apple maakt daar misbruik van", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. "Apple heeft door zijn machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af. Het beschermen van mensen en bedrijven tegen misbruik van marktmacht in de digitale economie behoort tot een van onze belangrijkste taken."

Apple krijgt twee maanden de tijd om de voorwaarden aan te passen, zodat consumenten niet alleen via het betaalsysteem van Apple, maar ook via andere systemen kunnen betalen. Ook moeten aanbieders de optie krijgen om in hun datingapp te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app.

Als Apple niet binnen twee maanden veranderingen doorvoert, moet het bedrijf per week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 50 miljoen euro.

Rechtszaak tegen commissie in App Store

Apple ligt al langer onder vuur vanwege de manier waarop aankopen in de App Store verlopen. Ontwikkelaars moeten 30 procent afstaan aan Apple, omdat ze van het betaalsysteem van Apple gebruikmaken.

Epic Games, de maker van schietspel Fortnite, spande daarom in 2020 een rechtszaak tegen Apple aan. Volgens het bedrijf is de commissie die Apple vraagt te hoog en oneerlijk, omdat appontwikkelaars hun producten alleen kunnen aanbieden via de App Store. Daarmee zou het bedrijf een te grote machtspositie hebben.

Een Amerikaanse rechter oordeelde in september dat Apple ontwikkelaars meer mogelijkheden moet geven bij aankopen buiten de App Store om, maar zei ook dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag.