Een Amerikaanse medewerker van TikTok sleept moederbedrijf ByteDance voor de rechter. Ze zou met psychische problemen kampen omdat ze als moderator schokkende video's moest beoordelen, meldt persbureau Bloomberg vrijdag.

Het gaat onder meer om beelden van kinderporno, verkrachtingen, onthoofdingen en verminkingen van dieren. Ook zouden er regelmatig video's van kannibalisme, schietpartijen op scholen en zelfdoding voorbijkomen.

Candie Frazier stelt dat TikTok van zijn ruim tienduizend contentmoderators eist dat ze in een razendsnel tempo werken. Ze moeten tijdens twaalf uur durende diensten honderden video's bekijken. De pauzes zouden bovendien te kort zijn.

"Vanwege de enorme hoeveelheid content op TikTok mogen moderators niet langer dan 25 seconden doen over het beoordelen van een video. Daardoor moeten ze drie tot tien video's tegelijk bekijken", schrijven de advocaten in de aanklacht die Bloomberg heeft ingezien.

Volgens de advocaten is TikTok lid van een groep socialemediabedrijven die richtlijnen ontwikkelen om moderators te helpen omgaan met beelden van kindermisbruik die zij voor hun werk moeten bekijken. Frazier zegt dat zij geen psychische hulp heeft gekregen en door alle beelden een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen.

De vrouw eist een schadevergoeding. Ook wil ze via de rechter afdwingen dat TikTok wordt verplicht psychische hulp te bieden aan moderators. TikTok heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

