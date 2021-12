DigiD kampt vrijdagochtend met een storing. Sommige gebruikers kunnen daardoor niet inloggen op verschillende overheidswebsites.

Via Twitter laten gebruikers weten dat het niet lukt om bijvoorbeeld een afspraak voor een coronatest te maken of een testuitslag te bekijken. Ook op de website allestoringen.nl hebben honderden mensen problemen gemeld.

Deze gebruikers krijgen een foutmelding als ze proberen in te loggen. Daarin staat dat ze niet verder kunnen doordat er in de afgelopen vijftien minuten geen activiteit op het scherm is geweest. De problemen zijn rond 7.30 uur ontstaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat er sprake is van een storing. "De oorzaak daarvan is nog niet bekend. We werken hard aan een oplossing." Hoe groot de storing is en wanneer deze opgelost zal zijn, is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van de GGD zegt dat problemen vooralsnog niet zorgen voor massale drukte bij de callcenters en de servicedesk van de gezondheidsdienst.