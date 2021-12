De Amerikaanse bank Capital One schikt voor 190 miljoen dollar (bijna 168 miljoen euro) in een rechtszaak die was aangespannen vanwege een groot datalek in 2019. Daarbij werden de gegevens van 100 miljoen Amerikanen en 6 miljoen Canadezen gestolen.

Met de deal wil Capital One voorkomen dat er nog meer tijd en geld gestoken moet worden in rechtszaken. Het financiële concern zegt met de schikking geen schuld te erkennen. Ook Amazon Web Services, de cloudprovider van de kredietverstrekker, wijst alle aansprakelijkheid af.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft eerder al een hacker opgepakt. Zij werkte in het verleden voor Amazon Web Services en gebruikte de schuilnaam erratic. De vrouw zou verantwoordelijk zijn geweest voor de elektronische inbraken.

Capital One is een Amerikaans bankbedrijf dat gespecialiseerd is in leningen, creditcards en spaarproducten. De bank zei destijds dat er geen creditcardgegevens waren bemachtigd. Wel zijn onder meer bankrekeningnummers ingezien.