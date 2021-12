Tesla gaat ervoor zorgen dat de gamefunctie die is ingebouwd in bepaalde auto's voortaan tijdens het rijden niet meer te gebruiken is in de Verenigde Staten. Dat heeft de fabrikant donderdag laten weten aan de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

De Amerikaanse organisatie voor verkeersveiligheid kondigde woensdag een onderzoek naar de toepassing aan. Het bleek in ongeveer 580.000 Tesla's die sinds 2017 zijn verkocht mogelijk om tijdens het rijden games te spelen op het touchscreen direct naast de bestuurder.

Volgens de NHTSA was de kans op ongelukken groter door die functie, genaamd Passenger Play. Bestuurders van de auto's zouden erdoor afgeleid kunnen worden.

Tesla heeft de NHTSA nu laten weten dat een software-update de functie zal vergrendelen, zodat deze onbruikbaar is wanneer het voertuig in beweging is. Of deze wijziging ook gevolgen heeft voor Tesla's buiten de VS is niet duidelijk. Het bedrijf is zelf nog niet met een verklaring naar buiten gekomen.