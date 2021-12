LG Display heeft in de aanloop naar techbeurs CES twee nieuwe televisieconcepten gepresenteerd. Een daarvan is de zogeheten 'Media Chair': een massagestoel met een ingebouwde tv die kan kantelen.

Voor de mediastoel werkt LG samen met een Koreaanse fabrikant van massagestoelen. Een woordvoerder van LG zegt tegen The Verge dat dat bedrijf de stoel uiteindelijk wil gaan verkopen.

Er zijn nog niet veel details bekend. Zo is onduidelijk om welk bedrijf het gaat, wanneer de stoel op de markt moet komen en voor welke prijs.

De Media Chair is een U-vormig apparaat dat kan kantelen. Daardoor kan de persoon op de stoel verder onderuit of rechtop worden gezet. Tegenover de persoon is een oledtelevisie van LG gemonteerd. Die kan zowel liggend als rechtop worden gedraaid via een paneel op de armleuning. In de stoel zitten ook speakers verwerkt voor surroundgeluid.

LG heeft ook zijn Virtual Ride-concept laten zien. Ook dit apparaat wordt voorlopig niet op de markt gebracht, maar laat zien welke toekomst LG voor ogen heeft met hometrainers.

Het apparaat bestaat uit een hometrainer (die eruitziet als een eenwieler) en daarvoor drie oledschermen van 55 inch die samen over de hometrainer heen buigen. Op de schermen wordt een rit gesimuleerd, zodat de fietser het idee moet krijgen dat hij of zij buiten fietst.