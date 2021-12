Je kerstdiner extra mooi op de foto zetten om te delen met diegenen die er niet bij kunnen zijn en het is tijd voor de Top 2000. Dit zijn de apps van de week.

Foodie

Sloof jij je elk jaar helemaal uit voor het kerstdiner? Dit jaar heb je minder mensen aan tafel, wat ook betekent dat minder mensen van je kookkunsten kunnen genieten. Daarom is een goede foto extra belangrijk. Helaas ziet een foto van eten met de camera van je smartphone er zelden echt appetijtelijk uit.

Foodie is een app die focust op het fotograferen van gerechten. De app zorgt ervoor dat je bord centraal staat en met filters zorgt de app ervoor dat het eten er lekker uitziet. Om dat makkelijker te maken, hebben verschillende gerechten een eigen filter. Zo zijn er bijvoorbeeld filters voor taarten, fruit en vlees. De filters kun je al kiezen voordat je de foto maakt.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken. Er zitten zelfs geen in-appaankopen in. Wel verschijnen er soms advertenties.

Download Foodie voor Android of iOS (gratis).

ElfYourself

Tijdens deze Kerst zul je waarschijnlijk extra veel foto's en video's naar familie en vrienden sturen. De app ElfYourself helpt om daar een komische draai aan te geven. Jij en je familieleden worden onderdeel van een dansvideo. Daarvoor hoef je alleen maar een paar foto's van enkele hoofden van familieleden te maken.

Deze foto's worden in een video geplaatst, waardoor het lijkt alsof jij en je familie een maf dansje doen. Echte danskunsten zijn niet nodig, dus je kunt ook je oma, baby of hond aan het dansen zetten.

ElfYourself is al langer een fenomeen en wordt nog jaarlijks bijgewerkt met nieuwe dansjes. De app is gratis te downloaden en sommige dansjes zijn gratis. Andere dansjes kosten geld via een seizoenspas voor 6,49 euro. Je aankopen zijn dan twaalf maanden geldig. Als je de app volgend jaar tijdens Kerst weer wil gebruiken, zul je dus opnieuw moeten betalen.

Download ElfYourself voor Android of iOS (gratis).

30 Zo gebruik je ElfYourself

NPO Radio 2

Tijdens de kerstdagen start traditioneel de Top 2000, de 'lijst der lijsten'. Een groot deel van Nederland stemt jaarlijks op hun favoriete muziek aller tijden. Uit die stemmen wordt een lijst van tweeduizend liedjes samengesteld die tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden op NPO Radio 2.

Voor de Top 2000 heeft de NPO Radio 2-app weer een update gekregen. In de app vind je uiteraard de volledige lijst en kun je ook zoeken naar nummers, om te zien wanneer die liedjes worden gedraaid. Dit jaar kun je aangeven wat jouw favoriete liedjes zijn die je niet wil missen. Je krijgt dan een notificatie wanneer je de radio aan moet zetten.

Download NPO Radio 2 voor Android of iOS (gratis).