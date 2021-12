Het nieuwe jaar staat voor de deur, een mooi moment om elkaar het allerbeste te wensen. Met deze tips wordt het versturen van nieuwjaarswensen een minder groot karwei.

Een bekend tafereel? Je hebt net afgeteld, het nieuwe jaar is ingeluid en na de eerste slokken champagne duik je in je telefoon. Je wilt natuurlijk wel direct al je familieleden en vrienden een gelukkig Nieuwjaar wensen.

Sommige mensen bel je (als het netwerk niet overbelast is), maar veel vrienden stuur je misschien even een appje. Als je veel vrienden hebt, kan dat toch heel wat tijd kosten en dat is misschien niet zo handig op een gezellige Oudejaarsavond.

Gebruik een verzendlijst

Een goede tip is om één bericht naar een hele groep mensen te sturen. WhatsApp heeft daar de functie 'Verzendlijst' voor. Je stuurt dan hetzelfde bericht naar meerdere personen, terwijl zij het binnenkrijgen als een normaal appje.

Tik in WhatsApp op het menu met drie stippen rechtsboven. Daar kies je voor 'Nieuwe verzendlijst', waarna je alle contacten kunt selecteren die je iets wilt sturen. Het is natuurlijk wel jammer dat je je vrienden zo geen persoonlijk bericht kunt sturen, maar het scheelt wel tijd op Oudejaarsavond.

Een mail of sms inplannen

Vreemd genoeg heeft WhatsApp geen mogelijkheid om een bericht in te plannen, zodat het op een later tijdstip wordt verstuurd. Als je nu alvast je nieuwjaarswensen wilt schrijven, kun je dus beter kiezen voor een e-mail of sms en die zo instellen dat deze pas om middernacht op 31 december wordt verzonden.

Er is overigens wel een mogelijkheid om het tóch via WhatsApp te doen, maar dan moet je wel in de weer met apps van derde partijen. Het is voor ontwikkelaars van deze apps niet makkelijk om met het ingewikkelde WhatsApp te werken, maar er bestaan omwegen voor.

WhatsApp inplannen

Veel apps zijn er niet, maar de beste optie is SKEDit voor Android of iOS. In deze app kun je een bericht typen, de contactpersoon selecteren voor wie het is bedoeld en instellen wanneer het verstuurd moet worden.

Het werkt, maar er zitten wel wat nadelen aan. Je moet de app namelijk wel erg veel machtigingen geven, zodat hij de controle over je hele toestel kan overnemen. Het programma heeft dit nodig om namens jou acties uit te voeren, in dit geval het versturen van het appje. Er zijn geen signalen dat SKEDit daar louche dingen mee doet, maar toch is het niet bepaald een fijn gegeven.

Daarnaast moet je je vergrendelingsscherm uitzetten, zodat de app je telefoon kan openen om het appje voor je te versturen. Dat is natuurlijk niet zo bevorderlijk voor de bescherming van je toestel. Maar als je toch op deze manier je nieuwjaarswensen inplant, kun je er natuurlijk altijd voor kiezen om de app in 2022 weer van je telefoon te verwijderen.