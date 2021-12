De Chinese ondernemer Justin Sun gaat volgend jaar mee met een toeristische ruimtevlucht van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Hij betaalde eerder dit jaar 28 miljoen dollar (24,7 miljoen euro) voor het ticket.

Sun is oprichter van het cryptocurrencyplatform TRON. Hij mag vijf mensen meenemen tijdens de reis. Wie deze personen zijn, zal hij de komende tijd bekendmaken.

Blue Origin onthulde eerder al dat het ticket voor de eerste toeristische ruimtevlucht van het ruimtevaartbedrijf, die in juli plaatsvond, voor 28 miljoen dollar was geveild. De koper bleef echter lange tijd anoniem. In totaal waren er 7.600 bieders uit 159 landen aanwezig.

Sun is nu naar voren gestapt en heeft verteld dat hij de hoogste bieder was. "Ik won de veiling zes maanden geleden, maar miste de lancering. Dit houdt mijn liefde voor de ruimte echter niet tegen", zei Sun op Twitter. Hij gaat de reis nu alsnog maken.

De raket zal opstijgen vanaf de ruimtebasis van Blue Origin bij de plaats Van Horn in de Amerikaanse staat Texas. Het vaartuig gaat naar ruim 100 kilometer hoogte en landt vervolgens weer in Texas.