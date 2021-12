Grote techbedrijven doen er alles aan om hun macht te vergroten, maar steeds vaker zien landen in dat regulering nodig is. Dit zijn de maatregelen die verschillende landen het afgelopen jaar namen of nog gaan nemen tegen platforms als Facebook, Google en Twitter.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben de afgelopen tijd vooral de regels aangescherpt voor Chinese bedrijven. Zo werd onder meer de bekende Chinese dronefabrikant DJI Technology eerder deze maand op een zwarte lijst geplaatst. Amerikaanse ondernemingen mogen niet investeren in bedrijven op die lijst, tenzij zij daar nadrukkelijk toestemming voor krijgen.

Daarnaast gaat de VS samenwerken met de Europese Unie om de groeiende macht van techbedrijven te beperken. Zo is er een speciale handels- en technologieraad opgericht. Ze gaan onder meer praten over oneerlijke concurrentie en het modereren van inhoud.

Europese Unie

Als het aan de Europese Commissie ligt, worden de regels voor online platforms een stuk strenger in de Europese Unie. In november bereikten EU-ministers van Economische Zaken een akkoord over het voorstel van de commissie voor de Digital Services Act (DSA) en de Digital Market Act (DMA). Het doel is om in 2022 met een definitief akkoord te komen.

Met de DSA moeten mensen beter geïnformeerd worden als berichten worden verwijderd. Van online platforms wordt verwacht dat ze transparante voorwaarden bieden, zodat iedereen weet wat wel en niet mag.

De DMA moet ervoor zorgen dat grote techbedrijven hun machtspositie niet misbruiken. De regels worden gemaakt om te zorgen dat meer concurrentie mogelijk is en dat gebruikers zelf vrijere keuzes kunnen maken over de diensten die ze willen gebruiken.

Rusland

Rusland is met name het afgelopen jaar bezig om minder afhankelijk te worden van buitenlandse techbedrijven. Zo nam president Vladimir Poetin in juli een wet aan die bepaalt dat de bedrijven voortaan een vestiging in het land moeten hebben als ze hun diensten willen blijven aanbieden in Rusland. Ook moeten ze gegevens van Russische klanten in Rusland opslaan.

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen boetes verwachten. Die werden het afgelopen jaar vaak uitgedeeld. Zo werden Facebook, Twitter en WhatsApp op de bon geslingerd omdat ze weigerden de gegevens van Russische gebruikers in dat land op te slaan.

Techbedrijven worden ook beboet als ze weigeren om bepaalde "illegale content" te verwijderen. Die boetes zijn de afgelopen tijd bijna wekelijks uitgedeeld, onder meer aan Google, Meta, TikTok en Twitter.

China

Ook China heeft de techsector in het vizier. De Chinese overheid heeft het gevoel dat het de macht over de techsector aan het verliezen is en is daarom het afgelopen jaar hard bezig geweest om het tij te keren.

Dat wordt geprobeerd met strikter toezicht en strengere wetgeving. De overheid treedt harder op tegen concerns die veel macht hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren.

Zo kreeg Alibaba eerder dit jaar een boete van 2,3 miljard euro voor monopoliepraktijken. Ook werd bekend dat Tencent een deel van zijn exclusieve muziekrechten in China moet opgeven en een boete van 65.500 euro moet betalen.