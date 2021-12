Amazon Web Services kampt woensdagmiddag opnieuw met een storing, zo is te zien op Downdetector. Daardoor zijn verschillende diensten slecht bereikbaar.

Onder meer Slack kampt met problemen. Sommige gebruikers klagen over het niet kunnen uploaden van afbeeldingen. Ook zijn er problemen met de Epic Games Store, datingapp Grindr en beleggingsapp Coinbase. Deze diensten zijn onderdeel van Amazon Web Services.

Amazon heeft nog niet op de problemen, die rond 13:30 ontstonden, gereageerd. Mogelijk is de storing te wijten aan stroomuitval bij een datacenter van de techgigant in de Amerikaanse staat West Virginia, blijkt uit informatie op de website van het bedrijf. Het is niet duidelijk wanneer de problemen verholpen zijn.

Het is al de derde keer in korte tijd dat Amazon met een storing kampt. Eerder deze maand werkten onder meer de videodeurbellen en camera's van Ring niet goed. Ook Amazon Prime Video en robotstofzuiger iRobot hadden toen problemen, net als streamingdiensten Netflix en Disney+.

Amazon Web Services is een bedrijfsonderdeel van Amazon.com dat voorziet in webdiensten en cloud computing.