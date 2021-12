Het coronatoegangsbewijs werd vóór de huidige lockdown inging vooral bij restaurants, cafés, musea en amateursport slecht gecontroleerd. Hoewel locaties vaak wel om een QR-code vragen, wordt de verplichte identiteitscontrole vaak niet of onvolledig uitgevoerd, bevestigt onderzoek van de Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Met mysteryguests probeerde de universiteit in november op onjuiste wijze binnen te komen bij locaties waar de coronapas verplicht is. Uit steekproeven blijkt dat controleurs aan de deur slechts in een kwart van de gevallen om zowel de QR-code als een ID-bewijs vroegen.

Het onderzoek bevestigt het beeld uit een monitor die in opdracht van het ministerie wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de controle van de coronapas in de laatste weken voor de huidige lockdown afnam. Begin november werd bij 32 procent zowel een QR-code als ID-bewijs gevraagd; halverwege december was dat nog 26 procent.

De identiteitscontrole is belangrijk om te voorkomen dat mensen op frauduleuze wijze alsnog binnenkomen. Naar binnen gaan zonder geldige coronapas vergroot het risico op verspreiding van het coronavirus. Ook kan slechte controle zorgen voor een deuk in het vertrouwen van de coronapas.

Vrijwel alle locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is, zijn sinds 19 december gesloten. Het demissionaire kabinet heeft Nederland op slot gedaan vanwege zorgen over de besmettelijkere omikronvariant. De maatregelen duren zeker tot 15 januari.

Controle ging bij grote meerderheid niet goed

De coronapas werd op 6 november op meer locaties verplicht, waaronder bij musea en binnensporten (zoals sportscholen en -verenigingen). Uit de onderzoeken blijkt dat de controle bij musea in ongeveer een kwart van de gevallen goed werd uitgevoerd.

Bij sportlocaties werd de controle tussen de 20 en 25 procent correct uitgevoerd. Over de bijbehorende kantine verschilt het beeld: bij de bezoeken van mysteryguests ging het in 10 procent van de gevallen goed. Volgens de monitor is dat 23 procent.

Ook in de horeca blijkt dat de controle niet altijd gaat zoals het hoort. Zo vragen restaurants tussen de 25 en 31 procent van de gevallen om zowel een QR-code als ID-bewijs. Bij cafés gaat het iets vaker goed: tussen de 28 en 36 procent van de gevallen.

Soms worden controles pas uitgevoerd als gasten al aan een tafel zitten. In andere gevallen vragen horecaondernemers niet om een ID-bewijs, maar naar de geboortedatum of een deel van de naam.

Op terrassen, waar de coronapas in november ook verplicht werd, ging de controle slechts tussen de 10 procent (mysteryguests) en 21 procent (monitor) van de gevallen goed.