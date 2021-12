LG heeft voorafgaand aan de technologiebeurs CES in Las Vegas een nieuwe monitor gepresenteerd. De DualUp heeft een ongewone beeldverhouding van 16:18. Daarmee lijkt het alsof er twee schermen van 21,5 inch boven op elkaar zijn geplaatst.

Het voordeel van het scherm is volgens LG dat gebruikers meer kunnen zien in één oogopslag. Ook moet het met zijn vorm (twee schermen boven in plaats van naast elkaar) minder ruimte op een bureau innemen.

De verdubbelde hoogte van het scherm zou er verder voor zorgen dat gebruikers minder nekpijn krijgen dan bij het gebruik van schermen naast elkaar. "Omdat mensen hun hoofd dan minder van links naar rechts hoeven te draaien", aldus LG.

De DualUp heeft een schermdiagonaal van 27,6 inch en een resolutie van 2.560 bij 2.880 pixels. Ook zijn er stereospeakers in verwerkt. Het scherm wordt geleverd met de Ergo Stand, een soort arm die aan bureaus geklemd kan worden.

Meer details over de DualUp zijn niet bekend. LG maakt de prijs en beschikbaarheid van het apparaat volgende maand bekend op techbeurs CES.