De eerste sms die ooit is verzonden heeft dinsdag tijdens een veiling in Parijs 107.000 euro opgeleverd. Het stukje telecomgeschiedenis ging bij veilinghuis Aguttes onder de hamer als een zogeheten non-fungible token (NFT).

Dat betekent dat het een digitaal certificaat van echtheid heeft en als het origineel wordt beschouwd. Wie de code heeft, wordt aantoonbaar de digitale eigenaar van de sms. Het veilinghuis had op een opbrengst tussen de 100.000 en 200.000 euro gerekend.

Vodafone-programmeur Neil Papworth stuurde in december 1992 een bericht met de tekst "Merry Christmas" naar een collega tijdens het kerstfeest van het bedrijf. Sms staat voor short message service.

Ontwikkelingsmanager Maximilien Aguttes van het veilinghuis hoopte op een hoger eindbod. "Dit eerste sms-bericht dat in 1992 werd ontvangen, is een historisch bewijs van de menselijke en technologische vooruitgang", aldus Aguttes.

Vodafone is de verkoper van de NFT en is van plan de opbrengst te doneren aan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De winnende bieder zal samen met de sms ook een tastbaar bewijs ontvangen, waaronder een digitaal fotolijstje om de sms in op te hangen.

Dergelijke digitale certificaten winnen aan populariteit. Eerder leverde de NFT van de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey op een veiling 2,9 miljoen dollar op. De eerste broncode voor het World Wide Web van Tim Berners-Lee leverde eerder 5,4 miljoen dollar op.