De voormalige Microsoft-directeur Steve Ballmer wilde spraakassistent Cortana eigenlijk Bingo noemen. Dat zegt Sandeep Paruchuri, die jarenlang leiding gaf aan het productteam van Microsoft, in de Big Bets-nieuwsbrief.

Ballmer wilde de spraakassistent met de naam Bingo meer in lijn brengen met andere producten van Microsoft, in het bijzonder zoekmachine Bing. "Hij had een slechte smaak voor producten", zegt Paruchuri. "De naam Bingo was zijn cadeau toen hij wegging, maar wij hebben even gewacht."

Satya Nadella, de huidige Microsoft-directeur en opvolger van Ballmer, koos voor iets anders. Hij was het eens met het ontwikkelaarsteam, waarna de assistent Cortana werd genoemd.

Die naam kwam uit de gameserie Halo. Daarin is het personage Cortana een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee hoofdpersoon Master Chief kan communiceren.

Cortana was de naam die tijdens de ontwikkeling al werd gebruikt voor de spraakassistent, maar die zou eigenlijk Alyx gaan heten. Toen die naam uitlekte en niet goed werd ontvangen door het publiek, koos Microsoft er toch voor om Cortana te behouden.