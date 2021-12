Het coronaregistratiesysteem van de GGD kampt dinsdagochtend met een storing. Daardoor moeten mensen die naar prik- en testlocaties komen langer wachten tot alles geregeld is, bevestigt een woordvoerder van de GGD. Ook bij het callcenter is inmiddels een storing, waardoor alleen online een test- of prikafspraak gemaakt kan worden.

Het vaccineren en testen op de locaties gaat wel gewoon door en de gegevens worden door middel van een noodprocedure verwerkt in de systemen. Dat gebeurt soms met de hand. Mensen hoeven niet er niet voor te vrezen dat hun gegevens niet worden geregistreerd, aldus de woordvoerder.

Wat de storing heeft veroorzaakt, wordt nog uitgezocht. Alles wordt in het werk gesteld om het probleem met CoronIT zo spoedig mogelijk te verhelpen.