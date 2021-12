De Franse autoriteiten hebben sinds afgelopen juni 182.000 vervalste coronapassen ontdekt. Toen werd in het land de 3G-regel ingevoerd.

Bij het 3G-beleid krijgen mensen die gevaccineerd zijn, hersteld zijn van COVID-19 of negatief getest zijn toegang tot een locatie. In Frankrijk is het noodzakelijk voor veel dingen, van bezoek aan een restaurant of bioscoop tot een rit in de trein of bus op grotere afstanden.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin wijst op Twitter op de mogelijke gevolgen van het vervalsen van QR-codes of papieren passen. Mensen kunnen tot vijf jaar celstraf of een boete tot 75.000 euro voor het gebruiken, maken of verkopen ervan krijgen. De politie heeft momenteel vierhonderd onderzoeken naar nagemaakte passen lopen.

Als extra stap in de strijd tegen de snelle stijging van het aantal infecties, ook door de omikronvariant van het coronavirus, is een negatieve test binnenkort niet meer voldoende om een coronapas te krijgen in Frankrijk. Het land wil een 2G-beleid (vaccinatie of herstelbewijs) invoeren, al moet het wetsvoorstel nog wel worden goedgekeurd.