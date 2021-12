Mensen kunnen vanaf 24 december geen klant meer worden bij XS4ALL, bevestigt een woordvoerder van KPN maandag. Begin volgend jaar start de provider ook met het overzetten van klanten naar de KPN-systemen.

De Ondernemingskamer (onderdeel van het gerechtshof in Amsterdam) oordeelde twee jaar geleden dat KPN het dochtermerk XS4ALL mag opdoeken en de provider mag samenvoegen met het moederbedrijf. De ondernemingsraad van XS4ALL spande in november een zaak aan om dit tegen te houden, maar zonder succes.

Het besluit van KPN leidde tot onrust onder gebruikers en medewerkers. Vorig jaar startte actiegroep XS4ALL Moet Blijven ook een crowdfundingactie voor een nieuwe internetprovider: Freedom Internet. De actiegroep wordt nu opgeheven omdat XS4ALL definitief verdwijnt.

XS4ALL is een van de oudste Nederlandse internetproviders voor consumenten. De aanbieder startte in 1993. Destijds werd het bedrijf opgericht door hackers die een vrije toegang tot het internet belangrijk vonden. Ook privacybescherming voor klanten stond hoog in het vaandel.