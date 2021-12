Voor het eerst sinds de uitbraak van corona begint de vraag naar pc-monitoren weer af te nemen, zo heeft onderzoeksbureau IDC berekend.

In het begin van de coronapandemie steeg de vraag naar monitoren sterk vanwege het inrichten van thuiswerkplekken. In het derde kwartaal van 2021 daalde de verkoop van pc-monitoren voor het eerst weer, nadat de verkoop daarvoor vijf opeenvolgende kwartalen was gegroeid.

Wereldwijd werden er 7,2 procent minder pc-monitoren verscheept en opzichte van het derde kwartaal van 2020. De verkoop van monitoren zit volgens de onderzoekers nu weer op het normale niveau.

Hoewel die vraag naar monitoren zich nu weer stabiliseert, zal 2021 volgens IDC een topjaar worden voor de markt van pc-monitoren. Dat is vooral te danken aan het hybride werken. Aan het begin van de pandemie kregen sommige werknemers thuis een tweede monitor voor de laptop om het ze gemakkelijker te maken.