Je wordt gebeld door een anoniem of buitenlands nummer en drukt argeloos op de groene knop. Al snel blijkt dat je een fraudeur aan de lijn hebt en je hangt meteen op. Wat moet je nu doen?

Er wordt steeds vaker gewaarschuwd tegen fraudebelletjes. Criminelen bellen je op in een poging je persoonlijke gegevens te achterhalen, die ze vervolgens misbruiken om bijvoorbeeld bij je bank binnen te komen.

Soms is zo'n belletje van een 'echt' persoon, op andere momenten zijn die belletjes geautomatiseerd. Dan hoor je een bandje dat beweert dat je bijvoorbeeld voor de rechter wordt gedaagd en aan de lijn moet blijven om je informatie te delen.

Direct opgehangen: loop je nog risico?

De oplichters willen dat je privégegevens met ze deelt. Is er een kans dat je wordt opgelicht als je dat niet hebt gedaan? "Nee", benadrukt Tanya Wijngaarde van Fraudehelpdesk. "Een gevaar zien wij niet als mensen alleen opnemen."

Je hoeft niet meteen bang te zijn voor hoge belkosten. Daar is alleen sprake van als jij een buitenlandse fraudeur vervolgens zelf terugbelt. "Dus zorgen maken is voor zover wij weten niet nodig, want ze hebben eigenlijk niets van je, ook geen toegang tot je telefoon of iets dergelijks."

Dreigementen die fraudeurs aan de telefoon uiten, zijn volgens Wijngaarde daarom meestal "pure bluf". Wel weten de fraudeurs dat je telefoonnummer actief is, omdat je hebt opgenomen. Dus er is een kans dat ze je vaker gaan bellen.

Je kunt altijd aangifte doen van een poging tot phishing. Dat kan volgens de politie alleen bij een lokaal bureau, waar je dan een afspraak moet maken.

Engelse neptelefoontjes lastig te herkennen

Recent werd gewaarschuwd voor een nieuwe golf aan neptelefoontjes, waarbij een Engelstalig bandje dreigt met een aangifte of andere problemen. Die zijn volgens Wijngaarde lastig te herkennen. "Ze komen van gespoofte Nederlandse 06-nummers, dus je herkent ze pas als je hebt opgenomen."

"Heel algemeen zeggen wij meestal dat je telefoontjes uit een ander land waar je geen binding mee hebt beter kunt negeren." Met andere woorden: neem alleen op als je een buitenlands nummer ook herkent.