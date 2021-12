De ruimtecapsule Soyuz MS-20 is maandagochtend vroeg in Kazachstan geland met aan boord een Japanse ruimtetoerist die een bezoek heeft gebracht aan het internationale ruimtestation ISS, meldt persbureau Reuters.

Naast de ruimtetoerist Yusaku Maezawa en zijn assistent Yozo Hirano zat onder anderen ook de Russische kosmonaut Alexander Misurkin in de ruimtecapsule. Maezawa is twaalf dagen in de ruimte geweest en heeft daar verschillende video's gemaakt.

Volgens de NOS is het voor het eerst sinds 2009 dat iemand tegen betaling ruimtestation ISS mocht bezoeken. De 46-jarige miljardair had naar verluidt ruim 70 miljoen dollar (62 miljoen euro) betaald voor de reis.

Maezawa wil in 2023 mee als toerist tijdens een ruimtereis van Elon Musk naar de maan.