Berichtendienst WhatsApp is een functie aan het testen waarmee groepsbeheerders de berichten van andere deelnemers kunnen verwijderen. Dat schrijft WABetaInfo op basis van de nieuwste bètaversie van de Android-app.

De functie moet de groepsbeheerders meer regie geven. Wanneer een bericht door de groepsbeheerder is verwijderd, dan staat dat aangegeven in de appgroep. Beheerders kunnen ook berichten van elkaar verwijderen, blijkt uit een test van WABetaInfo.

De versie van WhatsApp die de nieuwe mogelijkheid bevat, is momenteel nog in ontwikkeling. Daarom is het niet duidelijk of en wanneer de functie wordt uitgerold voor alle gebruikers van de chatdienst.

Ook lijkt het erop dat gebruikers in de bètaversie hun eigen berichten binnen zeven dagen en acht uur kunnen verwijderen. Eerder berichtte WABetaInfo dat hier geen tijdslimiet op zou zitten, maar volgens de site is dat nu van de baan.