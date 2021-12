Werknemers van de Amerikaanse webwinkel Amazon mogen voorlopig toch hun mobiele telefoons bij zich houden op de werkvloer, schrijft Bloomberg zaterdag. Tijdens de pandemie was het eerdere verbod hierop losgelaten, maar Amazon wilde de regel per januari weer invoeren.

De redenen voor het terugdraaien van de beslissing zijn onder meer de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Ook de instorting van een Amazon-magazijn, waarbij zes werknemers omkwamen, speelt mee. Medewerkers hadden het bedrijf gevraagd om hun telefoons bij zich te mogen houden voor directe toegang tot informatie in het geval van nood.

Werknemers mogen "tot nader order" hun telefoons bij zich houden als ze aan het werk zijn, bevestigde een woordvoerder van de webwinkel aan Bloomberg. Jarenlang mochten werknemers van Amazon geen eigen telefoons mee de werkvloer op nemen. Die moesten ze voor hun dienst begon opbergen in een kluisje of in hun auto. Sommige bedrijven, zoals die in de industrie, zijn bang dat werknemers door hun telefoons kunnen worden afgeleid tijdens het werk. Dat zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.

De werknemers willen naar aanleiding van de instorting echter op de hoogte blijven van eventuele extreme weersomstandigheden. Daarnaast kunnen medewerkers sneller hulpdiensten bereiken als ze hun mobieltjes bij zich hebben.

Amazon heeft gezegd de instorting van het gebouw te onderzoeken en te bekijken hoe veiligheidsmaatregelen voor werknemers verbeterd kunnen worden.

Werknemers klagen langer over arbeidsomstandigheden Amazon.

Medewerkers van Amazon roerden zich tijdens de pandemie al vaker vanwege de arbeidsomstandigheden van het bedrijf. Zo werd er tijdens koopjesfestijn Black Friday in meerdere landen door Amazon-medewerkers gedemonstreerd tegen de lonen, de werktijden, werkdruk en andere arbeidsvoorwaarden.

In Canada deed een vakbond in september een poging om medewerkers van een distributiecentrum van Amazon te vertegenwoordigen. Amazon kampt al langer met personeelstekorten door onder meer de coronacrisis. Het bedrijf verhoogde in de Verenigde Staten en Canada al de minimumlonen.