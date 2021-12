Apple zou de Indiase mededingingsautoriteit CCI hebben gevraagd om haar onderzoek naar de dominante marktpositie van het techbedrijf stop te zetten. Dat schrijft Reuters zondag op basis van interne documenten.

De CCI was begonnen met het onderzoek nadat Apple in India werd beschuldigd van oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Appontwikelaars mogen niet hun eigen betaalsystemen gebruiken, maar moeten betalingen laten verlopen via de App Store.

Daarnaast moeten grote appontwikkelaars 30 procent van hun via de App Store gedraaide omzet afdragen aan Apple. Hierdoor zou Apple een te dominante marktpositie hebben.

Marktaandeel India is volgens Apple te klein om dominant te zijn

Het Amerikaanse techbedrijf zou in een rapport aan de Indiase mededingingsautoriteit beweren dat het een te kleine speler is op de Indiase markt. Apple ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat zijn marktaandeel in India 0 tot 5 procent is, terwijl dat van Google 90 tot 100 procent is. Dat komt doordat Googles besturingssysteem Android op de meeste Indiase smartphones draait, beweert Apple.

"Apple is niet dominant op de Indiase markt. Zonder dominantie kan er geen sprake zijn van misbruik", zegt het techbedrijf in een verklaring aan de CCI. "Het is al vastgesteld dat Google de dominante speler in India is."

Ook stelt Apple dat zijn App Store-commissies "niet oneerlijk of buitensporig" zijn. Het bedrijf voegt toe dat het lagere tarieven in rekening brengt bij kleine ontwikkelaars. "Slechts een klein aantal grote ontwikkelaars, waar veel miljardenbedrijven onder vallen, betaalt 30 procent", aldus het techbedrijf.

Apple en de CCI hebben niet gereageerd op vragen van Reuters over deze zaak. Een woordvoerder van Googles moederbedrijf Alphabet weigerde commentaar te geven op Apples beweringen.