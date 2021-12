Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zaterdag 52 Starlink-internetsatellieten in een lage baan om de aarde gebracht, schrijft persbureau AP. Daarmee komt het aantal satellieten in het Starlink-netwerk op tweeduizend stuks.

De tweetraps Falcon 9-raket die de satellieten bij zich droeg, steeg om 13.41 uur (Nederlandse tijd) op van de Vandenberg Space Force-basis in de Amerikaanse staat Californië. De eerste trap van de raket keerde terug en landde op een SpaceX-droneschip in de oceaan. De tweede trap ging verder in een baan om de aarde, waar het de lading satellieten losliet.

Het is inmiddels de 34e keer dat er satellieten worden toegevoegd aan het Starlink-netwerk. De eerste lading satellieten werd op 22 februari 2018 de ruimte ingebracht. SpaceX heeft toestemming van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC om tot en met twaalfduizend Starlink-satellieten in te zetten. Elon Musk, de topman van SpaceX, zegt dat het ruimtevaartbedrijf voor eind 2024 ongeveer zesduizend internetsatellieten operationeel wil hebben.