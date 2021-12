Het kan lastig zijn om helemaal onbevangen een nieuwe film of serie te beginnen, zeker als je veel sociale media bezoekt. Met deze tips voorkom je dat verrassingen in films en series online voor jou worden verklapt.

Er wordt de laatste dagen op sociale media veel geklaagd over de hoeveelheid spoilers die gebruikers delen over de film Spider-Man: No Way Home. In de film krijgen fans verrassingen voor de kiezen, maar met een beetje pech worden die voorafgaand aan hun bioscoopbezoek online al verpest.

Om ervoor te zorgen dat er geen spoilers van films en series op je pad komen, zijn er een aantal maatregelen die je zelf kunt treffen op sociale media en in je browser.

Filter op Twitter

Op Twitter kun je bepaalde woorden en hashtags laten verbergen. Je bepaalt zelf welke dat zijn, wat betekent dat je de woorden handmatig moet toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld berichten waarin titels en personages worden genoemd uit je tijdlijn filteren.

Handig is dat Twitter je ook een tijdsduur laat instellen voor het verbergen van de teksten. Zo keren de onderwerpen vanzelf weer terug zodra je de film of serie hebt gezien.

Zo werkt het in de Twitter-app:

Ga via je profiel naar 'Instellingen en privacy'

Kies 'Privacy en veiligheid'

Tik op 'Negeer en blokkeer'

Kies 'Genegeerde woorden'

Voeg de woorden en accounts toe waarvan je niet wil dat ze in je tijdlijn verschijnen

Filterlijst maken kan ook op Instagram

Instagram is een netwerk met veel foto's en video's en het is maar hopen dat er geen spoilers verschijnen in Stories van mensen die je volgt. Maar je kunt in reguliere berichten en reacties wel bepalen welke woorden je wil filteren.

Zo werkt het op Instagram:

Ga naar je profiel en tik op de drie liggende streepjes

Tik op 'Instellingen' en ga naar 'Privacy'

Kies 'Verborgen woorden'

Tik op het schuifje achter 'Opmerkingen verbergen'

Ga vervolgens naar 'Lijst beteren' en voeg woorden en zinnen toe die je wil filteren

Snoozen op Facebook

Facebook heeft geen mogelijkheid om bepaalde woorden (tijdelijk) te blokkeren. Het is dan ook lastiger om op het netwerk niet tegen spoilers aan te lopen. Om er zeker van te zijn dat er geen spoilers in beeld verschijnen, moet je iets drastischer aan de slag.

De beste optie op Facebook is om accounts, pagina's en groepen langs te lopen die mogelijk spoilers kunnen publiceren. Ga naar een willekeurig bericht van dat account en tik in de app op de drie bolletjes. Vervolgens kun je ervoor kiezen om die persoon of pagina voor dertig dagen te snoezen. De berichten verschijnen dan een maand lang niet in je tijdlijn.

Het nadeel is wel dat alle berichten van de betreffende afzender worden gefilterd, dus niet alleen de berichten waar mogelijke spoilers in staan.

Filteren in je browser met behulp van extensies

Sociale media grijpen zelf niet verregaand in om spoilers te filteren. Via de browser zelf heb je vaak meer opties, dankzij extensies die je kunt installeren. Daarmee blokkeer je niet alleen spoilerwoorden op sociale media, maar ook op elke andere site die je bezoekt.

Met Unspoiler voor Google Chrome vul je zelf woorden in die je niet meer wil zien. Duikt er op een pagina een tekst met de betreffende term op, dan wordt die regel met een rood vlak weggestreept. Je kunt er altijd zelf voor kiezen om de mogelijke spoiler toch te bekijken. Overigens blijven afbeeldingen die mogelijk iets verklappen met Unspoiler wel gewoon staan.

Spoiler Protection 2.0 doet ongeveer hetzelfde als Unspoiler, maar blokkeert ook afbeeldingen en video's. De extensie is er voor Chrome en Firefox.