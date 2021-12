De veiling voor de 3,5GHz-frequentieband, die belangrijk is voor een sneller 5G-netwerk, vindt pas na oktober 2022 plaats. Dat blijkt uit een bericht van de Rijksoverheid.

Reden van de vertraging is dat eerst het zogeheten Nationaal Frequentieplan moet worden gewijzigd. Dat aangepaste plan, waarin alle belangen rondom de 5G-frequentieveiling gewaarborgd moeten worden, treedt naar verwachting op 1 oktober in werking.

Daarna wordt "zo snel mogelijk" de belangrijke frequentieband geveild voor 5G. Hoewel Nederlandse telecomproviders nu al een vorm van 5G aanbieden, wordt de snelheid van het internet pas echt hoog als de 3,5GHz-band kan worden gebruikt.

Aanvankelijk stond de veiling gepland voor april 2022. In september van dit jaar werd al bekend dat er vertraging op komst was. De oorzaak daarvan is de aanhoudende kwestie met satellietbedrijf Inmarsat. Dat bedrijf heeft ontvangstschotels in de Friese plaats Burum, waarmee het voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht verzorgt. Dat gebeurt al sinds 1990 via de 3,5GHz-frequentieband.

Een adviescommissie gaat op zoek naar een oplossing voor Inmarsat, voordat de veiling kan doorgaan. In het eerste kwartaal van 2022 moet de commissie met een advies komen.

In juli oordeelde een rechter dat Inmarsat zijn ontvangstschotels voorlopig niet hoeft te verhuizen, omdat internationale afspraken over het grondstation zwaarder wegen dan de wens om de frequentieband vrij te maken voor sneller internet.