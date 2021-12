Apple wil in de toekomst meer chips zelf gaan produceren, meldt Bloomberg. Volgens het persbureau blijkt uit een vacature dat de techgigant op zoek is naar medewerkers om dit plan te realiseren.

Volgens Bloomberg is het de bedoeling dat er in de stad Irvine in de Amerikaanse staat Californië een nieuw kantoor wordt geopend. Apple zou op dit moment op zoek zijn naar medewerkers die verstand hebben van draadloze technologie, zoals wifi en bluetooth, om daar aan de slag kunnen.

Het is de bedoeling dat de medewerkers de volgende generatie draadloze chips gaan produceren. De techgigant zou op deze manier minder afhankelijk worden van bedrijven als Broadcom, Skyworks en Qualcomm, waar het nu nog chips van afneemt. Voor sommige apparaten maakt Apple nu ook zelf al chips.

Bloomberg meldt dat het plan onderdeel is van een bredere strategie van Apple om het heft meer in eigen hand te nemen op het gebied van productie. Zo kunnen verschillende onderdelen beter op elkaar afgestemd worden. Eerder werd al bekend dat het bedrijf mogelijk vanaf 2023 eigen 5G-modems in zijn iPhones gaat verwerken.