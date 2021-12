Zoekmachine Bing mag in China dertig dagen lang geen automatische suggesties doen als mensen ergens naar zoeken. Een Chinese toezichthouder laat Microsoft de functie een maand lang afsluiten.

De Chinese versie van de zoekmachine laat gebruikers weten het belangrijk te vinden dat mensen aan informatie kunnen komen, maar meldt ook de wet te respecteren. Als mensen in China Bing gebruiken om een onderwerp te zoeken, zullen zij daarom de komende maand geen automatische aanvullingen en suggesties krijgen.

Waarom China de functie tijdelijk laat blokkeren, is niet bekend. De laatste tijd is het land wel een stuk strenger geworden qua regelgeving voor internetbedrijven. Ook heeft de Chinese overheid gezegd dat platforms meer moeten doen om socialistische kernwaarden te promoten.

Microsoft stopte in oktober nog met het aanbieden van het zakelijke netwerk LinkedIn in China. Volgens het bedrijf werd het steeds lastiger om aan alle regels in het land te voldoen.