In twee Gelderse plaatsen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zendmasten in brand gestoken. Het gaat om masten in Beekbergen en Loenen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, meldt een politiewoordvoerder.

In Loenen zou een persoon bij de zendmast zijn gekomen door een buis door te zagen. Daarna werd de brand beneden aangestoken, maar de brandweer was op tijd aanwezig om ervoor te zorgen dat niet de hele mast afbrandde.

De mast in Beekbergen, waar even later door passanten een brand werd gemeld, kwam wel volledig in brand te staan. Het vuur moest daar van bovenaf worden gedoofd met behulp van een hoogwerker.

In beide gevallen wordt uitgegaan van brandstichting, meldt de woordvoerder. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt onder meer of er een verband is tussen de branden. De politie roept mensen met tips, beelden of meer informatie op dit door te geven.

Vorig jaar werden enkele maanden lang tientallen zendmasten door heel Nederland in brand gestoken. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vermoedde dat de branden extreme protestacties waren tegen de komst van het nieuwe 5G-netwerk.

Een brandende zendmast kan grote gevolgen hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn in de omgeving.