Wat is de beste draadloze koptelefoon? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Draadloze oordopjes zijn tegenwoordig erg populair. Ze zijn compact en makkelijk mee te nemen. Maar een draadloze koptelefoon heeft ook zo zijn voordelen. Vooral als je op zoek bent naar wat meer comfort. Een koptelefoon zit vaak prettiger. Zeker als je hem langer op hebt, bijvoorbeeld tijdens thuiswerken.

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en bouwkwaliteit. Er zijn in totaal 120 koptelefoons getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 58 geteste modellen binnen de categorie draadloze koptelefoons komt een model van JBL als Beste uit de Test. Een andere koptelefoon van JBL is de Beste Koop. Beide modellen vallen op het oor. Er zijn ook goed scorende koptelefoons die over het oor vallen. Er kwamen meer koptelefoons als Beste uit de Test. We lichten hier de koptelefoon uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: JBL Live 460NC

Deze koptelefoon van JBL is compact. Je kunt hem opvouwen en makkelijk meenemen. De oorschelpen zijn ook wat kleiner en vallen daarom niet over je oren heen, maar zitten op je oren.

De geluidskwaliteit van dit model is niet super, maar ruim voldoende. Van pop tot klassiek, het klinkt goed. De noisecancelling (ruisonderdrukking) werkt ook goed. Je hebt nog weinig last van het geluid om je heen. Andersom heeft de koptelefoon wel wat last van geluid naar buiten toe. Als je hem wat hard zet, kunnen mensen dus vrij snel meegenieten van de muziek die je luistert.

Ondanks dat hij met de oorschelpen op je oren zit, zit hij comfortabel en prettig. Ook is hij makkelijk in het gebruik. Er zitten bedieningsknoppen op de koptelefoon waarmee je onder meer de muziek kunt pauzeren en afspelen.

Opvallend is de heel lange accuduur. Hij gaat op een volle lading maar liefst 45 uur mee.

Beste Koop: JBL Tune 510BT

Een goed en wat goedkoper alternatief is dit model van JBL. Het grootste verschil met de Beste uit de Test is dat dit model geen noisecancelling heeft.

De geluidskwaliteit is niet zijn sterke punt. Het geluid is voldoende en zeker niet slecht. Maar er zijn andere goedkope koptelefoons die op dit punt wat beter scoren.

Verder lijkt het model wel wat op de Beste uit de Test, al scoort hij op alle punten net iets minder goed. Hij valt ook op je oren en niet eroverheen. Hij heeft bedieningsknoppen op de koptelefoon. Je kunt hem compact opvouwen en makkelijk meenemen. En vooral de accuduur is erg goed.

Hij zit ook comfortabel op je hoofd. Alleen is hij wat minder geschikt voor gebruik als je veel aan het bewegen bent.

