Swipe door Tinder en hoor de favoriete muziek van je potentiële matches en voeg ondertiteling toe aan je FaceTime-gesprekken. Dit zijn de apps van de week.

Tinder

Datingapp Tinder voegt een nieuwe manier toe om een match te vinden. In samenwerking met Spotify introduceert de app Music Mode. Zet je deze modus aan, dan speelt er automatisch muziek af als je door profielen swipet.

Iedereen die muziekdienst Spotify aan Tinder koppelt kan een Anthem kiezen: een lijflied dat iets zegt over jou als persoon. Volgens Tinder heeft wereldwijd 40 procent van alle generatie z-gebruikers in de app een Anthem toegevoegd.

Music Mode is te vinden op de Explore-pagina van Tinder. Dit onderdeel van de app is afgelopen herfst toegevoegd en laat mensen matches zoeken op basis van gedeelde interesses. De Music Mode rolt op dit moment wereldwijd uit, waaronder ook in Nederland. Het kan dus nog een paar dagen of enkele weken duren tot je de functie in je eigen app ziet.

Download Tinder voor Android of iOS (gratis).

Google Pay

Google Pay is eindelijk als app beschikbaar in Nederland. De app dient als een digitale portemonnee op je Android-telefoon. Je maakt een kopie van je pinpas of creditcard, waarna je in winkels je telefoon kunt gebruiken om contactloos te betalen, mits je toestel een nfc-chip heeft.

Nog niet alle banken worden ondersteund met Google Pay. Op dit moment kun je terecht als klant van ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, VIVA Wallet, Wise en ZEN.COM. Helaas werken banken zoals Rabobank en ING nog niet.

Google Pay kun je ook als betaaloptie kiezen bij het online winkelen, mits webshops een 'Betaal met G Pay'-knop aanbieden. In de app kun je tevens klantenkaarten toevoegen.

Download Google Pay voor Android (gratis).

Navi

De Nederlander Jordi Bruin heeft een app gemaakt om ondertiteling toe te voegen aan FaceTime-gesprekken. Het doel is om videobellen op deze manier toegankelijk te maken voor mensen met een gehoorbeperking, maar ook om bellen in verschillende talen mogelijk te maken. Op dit moment worden er twintig verschillende talen ondersteund.

De app maakt gebruik van de SharePlay-functie die Apple dit jaar heeft toegevoegd aan iOS en macOS. Met deze optie is het onder andere mogelijk om samen via FaceTime muziek te luisteren of een film te kijken. En nu dus om ondertiteling toe te voegen.

Navi is gratis te downloaden, maar je moet wel betalen voor het gebruik. Om onbeperkt ondertitels toe te voegen aan gesprekken betaal je eenmalig 3,99 euro. Voor live vertaling moet je wat dieper in de buidel tasten. Betalen gaat per vertaald karakter. Credits koop je per pakket. Een proefpakket van credits wordt verkocht voor 5,99 euro. De pakketten gaan tot 139,99 euro.

Download Navi voor iOS (gratis).