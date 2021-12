YouTube heeft weer een Duitstalig kanaal van de Russische staatsomroep RT offline gehaald. De nieuwsdienst en zijn video's werden in september al geblokkeerd, maar die blokkade probeerde RT volgens een woordvoerder van YouTube te omzeilen door een ander kanaal te gebruiken.

RT, voorheen bekend als Russia Today, zegt dat het kanaal "zonder uitleg" offline is gehaald. YouTube verwijst naar een eerder besluit van het videoplatform. In september werden twee Duitstalige kanalen van RT opgeheven, omdat die de regels rond desinformatie over het coronavirus hadden geschonden. YouTube staat niet toe dat de eigenaar van een opgeheven account een nieuwe aanmaakt.

De blokkade in september leidde tot boze reacties vanuit Rusland. Moskou beschuldigde YouTube van censuur en zei dat de Duitse autoriteiten daar een rol in hadden gespeeld vanwege de gespannen relatie tussen de twee landen. Berlijn ontkent betrokken te zijn geweest bij het besluit van YouTube.

RT wordt in westerse landen gezien als een propagandakanaal van het Kremlin. Het medium wordt beschuldigd van het verspreiden van complottheorieën en desinformatie ten behoeve van de Russische staat. RT heeft naast een Duitstalige versie ook onder meer een Engelse, Franse, Spaanse en Arabische versie. Meerdere landen hebben de omroep verboden.