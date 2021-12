NASA-helikopter Ingenuity heeft inmiddels meer dan dertig minuten over Mars gevlogen, maakt de ruimtevaartorganisatie bekend. Het apparaat heeft daarmee al veel verder gevlogen dan oorspronkelijk het plan was.

Ingenuity maakte eerder deze maand zijn zeventiende vlucht, terwijl hij naar Mars werd gestuurd om vijf experimentele vluchten te maken. Met zijn laatste missie bleef de helikopter 117 seconden in de lucht, waarmee de grens van de totale vluchttijd van 30 minuten op Mars werd overschreden.

NASA maakte ook andere cijfers over Ingenuity bekend. In totaal heeft de helikopter een afstand van 3.592 meter over de planeet gevlogen. Hij haalt een hoogte van 12 meter en kan een snelheid behalen van 5 meter per seconde.

Ingenuity is nog niet uitgevlogen voor deze maand. Het plan is om het ruimtevaartuig in 125 seconden een afstand van 230 meter te laten afleggen. NASA heeft aanpassingen in het systeem gemaakt waarmee het hoopt contact te blijven houden met de helikopter.

"Als we bij het landen toch radiocontact verliezen, kan het meerdere dagen of weken duren voordat de Mars Perseverance Rover dichtbij genoeg is om de communicatie weer te hervatten", zegt NASA.

Perseverance bracht Ingenuity eerder dit jaar op Mars. De verwachting was toen dat de helikopter zijn vluchten in mei zou stoppen, maar de resultaten waren zo veelbelovend dat hij nog steeds vliegt. Toch blijft de Mars-rover de focus van NASA behouden. Die doet op Mars onder meer onderzoek naar sporen van leven.