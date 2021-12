De allereerste pagina die op Wikipedia verscheen, is woensdag voor 750.000 dollar (664.000 euro) verkocht door veilinghuis Christie's. De Amerikaanse ondernemer Jimmy Wales, die het platform op 15 januari 2001 oprichtte, schreef destijds "Hallo wereld" op de eerste pagina van Wikipedia.

Het online object is als afbeelding in jpeg-formaat verkocht. Ook de computer waarmee Wales Wikipedia programmeerde is geveild, meldt Christie's. De Strawberry iMac leverde 187.500 dollar (166.000 euro) op.

Wikipedia is in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid tot een platform waar maandelijks meer dan 250.000 mensen vrijwillig aan meewerken. Inmiddels bestaan er Wikipedia's in driehonderd talen, waaronder het Nederlands. De website trekt maandelijks meer dan vijftien miljard bezoekers.

De opbrengst van de veiling gaat naar WT.social, een project van Wales om een alternatief sociaal medium te creëren dat zonder advertenties functioneert.

NFT's zijn in opmars

De pagina is geveild als een non-fungible token (NFT), een niet-vervangbaar kenmerk waarmee het eigenaarschap van digitale objecten wordt gegarandeerd met behulp van blockchaintechnologie. In de NFT staat wie de eigenaar is van een tweet, afbeelding of video.

Er worden steeds meer digitale objecten als NFT's verkocht, bijvoorbeeld de eerste emoticons :-) en :-(, de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey en de broncode voor het wereldwijde web eerder dit jaar. Die leverden miljoenen euro's op.

De tweet en broncode staan nog steeds online en zijn vrij toegankelijk, maar de originele objecten hebben een nieuwe eigenaar.