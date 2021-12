WhatsApp heeft een verandering doorgevoerd aan het verzenden van spraakberichten. Mensen kunnen voortaan opnames eerst zelf beluisteren voordat ze verstuurd worden.

Voorheen werden spraakopnames altijd direct verstuurd, behalve als ze tijdens het opnemen al werden verwijderd. Nu kunnen gebruikers dus eerst een spraakopname terugluisteren om bijvoorbeeld te bepalen of het verhaal wel duidelijk is of dat er geen gekke uitspraken in zitten.

De terugluisteroptie werkt volgens WhatsApp op iOS, Android en web. Om van de functie gebruik te maken, veeg je tijdens een spraakopname omhoog vanaf de opnameknop. Vervolgens staat in het midden onderin beeld een knop om de opname te stoppen. Vervolgens kun je deze terugluisteren en daarna bepalen om de opname weg te gooien of te verzenden.

De functie werd een paar maanden geleden al in een bètaversie van WhatsApp ontdekt. Maar toen leek het erop alsof een opname in delen kon worden opgenomen, door deze te pauzeren. Dat blijkt niet zo te zijn. Na het stoppen van een opname is het niet mogelijk om deze te hervatten.