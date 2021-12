Streamingdienst Videoland verhoogt de maandprijzen van zijn Plus- en Premium-abonnementen per 18 januari met 1 euro per maand, maakt het bedrijf woensdag op zijn website bekend.

Een Plus-abonnement kost vanaf dat moment 8,99 euro per maand. Het Premium-abonnement gaat 10,99 euro per maand kosten. Voor mensen met een Basis-abonnement verandert er niets: dat blijft 4,99 euro per maand kosten.

Volgens Videoland wordt de prijsverhoging doorgevoerd om volgend jaar meer exclusieve series, films en documentaires aan te kunnen bieden. De dienst treedt daarover verder niet in detail.

Videoland biedt verschillende dingen met zijn abonnementen. Met het Basis-abonnement kunnen mensen wel naar films en series kijken, maar dan mét reclame. Het Plus-abonnement haalt de reclames weg en zorgt ervoor dat de abonnee op twee schermen tegelijk kan kijken. Met Premium is er eveneens geen reclame en kan op vier schermen worden gekeken.