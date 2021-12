Met touchscreenhandschoenen kun je ook in de koude wintermaanden je smartphone blijven gebruiken, zonder dat je met het puntje van je neus hoeft te swipen. Hier moet je op letten bij het kopen van zulke handschoenen.

De touchscreen op je telefoon werkt via elektrische geleiding. Je huid is daar uitermate geschikt voor, maar tik je met normale handschoenen op het scherm, dan gebeurt er niets. Het materiaal waar handschoenen van zijn gemaakt, geleidt namelijk niet.

Daar zijn speciale touchscreenhandschoenen voor verkrijgbaar. Deze vind je tegenwoordig voor 5 tot 10 euro bij Zeeman, HEMA of Action. Maar er zijn ook duurdere handschoenen te koop, van bijvoorbeeld Mujjo of The North Face.

Dit prijsverschil is er niet voor niets. Bij de goedkope touchscreenhandschoenen is er meestal geleidend materiaal in een klein gedeelte van een paar vingertoppen verwerkt. Alleen als je het scherm met dat gedeelte van de handschoen aanraakt, kun je je smartphone gebruiken.

Dat voelt al snel onnatuurlijk aan, omdat veel smartphonegebruikers gewend zijn om de zijkant van hun vinger te gebruiken en het geleidende materiaal vaak aan de voorkant van de vinger wordt verwerkt. De wat duurdere handschoenen hebben doorgaans een groter oppervlakte met geleidend materiaal. Daardoor ben je vrijer om je smartphone te gebruiken op een manier die je gewend bent.

Dit verschil is er doordat handschoenen geleidend worden gemaakt met nylon met zilvercoating, of ander geleidend materiaal. Het is een stuk goedkoper om dit materiaal in een zo klein mogelijk gedeelte van de handschoen te verwerken.

Dik, dun of met ribbels

Ook de overige materialen zijn niet onbelangrijk. Hoewel het fijn is als je een touchscreen goed kunt gebruiken, moeten handschoenen primair je handen warm houden.

De dunne, goedkope handschoenen zijn meer dan prima voor als je zo nu en dan buiten bent. Als je echter regelmatig op de fiets zit of een lange wandeling maakt, zijn handschoenen die beter isoleren wenselijk.

Vaak isoleert een dikkere handschoen beter dan een dunne handschoen, maar met dikke vingers kun je natuurlijk niet typen - je kunt dan hooguit een beetje swipen. Hoe dunner de handschoen, hoe beter je ook kleinere acties op het scherm kunt uitvoeren.

Sommige handschoenen bieden extra functies voor handschoengebruikers. Zo hebben handschoenen in de duurdere categorie vaak ribbels aan de binnenkant, zodat de smartphone niet wegglijdt.

Je eigen handschoenen gebruiken

Het is niet altijd nodig om nieuwe handschoenen te kopen, want je kunt je huidige handschoenen ook geschikt maken voor gebruik met een touchscreen. Daar zijn speciale middeltjes voor op de markt, maar die kosten al snel enkele tientallen euro.

Door eenvoudigweg wat druppels koelpasta - die kun je in praktisch elke elektronicazaak vinden - op de vingertoppen te smeren en die goed te laten drogen, verander je jouw eigen handschoenen in touchscreenhandschoenen.

Ook is het mogelijk om zelf geleidende draad in de vingertoppen te naaien, maar dan is enige handigheid met naald en draad wel vereist. Bovendien zijn de handschoenen dan niet meer waterdicht.